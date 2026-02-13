Чичваркину запросили девять лет колонии по делу о "фейках" об армии

Гособвинитель запросил предпринимателю Евгению Чичваркину полтора года колонии по статье о неисполнении требований к "иностранным агентам" и восемь лет по статье о так называемых военных фейках, сообщает SOTAvision.

Его дело рассматривается в Дорогомиловском суде Москвы. В июле 2025 года Чичваркина объявили в розыск, а в сентябре заочно арестовали.

Предпринимателя признали "иностранным агентом" в июне 2022 года, после этого российский суд дважды штрафовал его по протоколам о нарушении деятельности "иноагента". По данным "Медиазоаны", уголовное дело против него завели за отказ предоставлять в Минюст России соответствующий отчет.

В распространении военных фейков Чичваркина обвинили из-за публикации в инстаграме скриншотов заявления "Антивоенного комитета России" в августе 2024 года и комментария к нему. В нём объединение осудило ракетный удар российских войск по детской больнице "Охматдет" в Киеве в июле 2024 года, назвало действия армии России военным преступлением, а также выразило надежду, что Украина и международные организации расследуют это преступление, а виновные предстанут перед судом.

Евгений Чичваркин – сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть". С декабря 2008 года он живёт в Великобритании, занимается ресторанным бизнесом. Активно выступал против российских властей, поддерживал Алексея Навального, в 2022 году стал участником Антивоенного комитета.