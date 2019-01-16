Разведка США: КНР вскоре будет иметь самое передовое вооружение

Китайские вооруженные силы в ближайшем будущем будут обладать самым современным вооружением, что стало результатом бурной модернизации последних лет, стратегической целью которой является резкое повышение боеспособности китайской армии и воссоединение Тайваня с КНР. Такой вывод содержится в специальном отчете американской военной разведки, обнародованном во вторник.

В докладе говорится, что Пекин ожидает, что "внешние силы" могут выступить в защиту Тайваня. Это заставило Китай разработать системы, которые позволят нейтрализовать действия "внешних сил" в регионе. По американским данным, оборонные расходы КНР превысили в 2018 году 200 миллиардов долларов. Это трехкратный рост с 2002 года. Оборонный бюджет США составляет около 700 миллиардов долларов, но значительная его часть идет на научные исследования и создание новых систем, в то время, как Пекин экономит деньги на исследованиях, сделав ставку на копирование иностранных технологий, полученных как в результате закупок, так и незаконным путем. Он также вынуждает западные компании передавать важные технологии в обмен на возможность выйти на гигантский китайский рынок.

Согласно американской разведке, Китай теперь имеет в своем арсенале крылатые ракеты, которые могут запускаться с самолетов, кораблей, сумарин и способны поражать цели на расстоянии тысяч километров, например, на острове Гуам, где находится крупнейшая военно-морская база США, Пекин первым создал антикорабельные баллистические ракеты, предназначенные для ударов по авианосцам.

Американские эксперты не считают, что насильственная попытка присоединения Китаем Тайваня неизбежна, они предполагают, что Китай хотел бы избежать конфликта. Самую серьезную тревогу в Пентагоне вызывает то, что растущая боеспособность армии может вселить в китайских военных самоуверенность, и они могут объявить китайскому лидеру о своей уверенности в победе, говорит в интервью CNN высокопоставленный сотрудник Пентагона.