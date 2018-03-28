Ким Чен Ын тайно посетил Пекин и встретился с Си Цзиньпинем

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын совершил необъявленную поездку в Пекин и встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем, сообщает китайская и северокорейская пресса.

Ким Чен Ын прибыл в Пекин в понедельник по приглашению Си Цзиньпиня. О его поездке в Пекин было объявлено в среду после его возвращения в Пхеньян. Согласно китайскому информационному агентству Синьхуа, Ким Чен Ын сообщил китайскому лидеру о готовности к проведению диалога с Соединенными Штатами, встрече с президентом США Дональдом Трампом и денуклеаризации Северной Кореи. Председатель КНР выразил поддержку усилиям Северной Кореи, которая "пытается изменить к лучшему" ситуацию на Корейском полустрове.

Как отмечает американская пресса, первая после его прихода к власти зарубежная поездка Ким Чен Ына была предпринята за несколько недель до американо-северокорейского саммита скорее всего с целью заручиться поддержкой со стороны Пекина, с которым у Пхеньяна в последние годы были прохладные отношения.

Как заявил Белый дом, китайское руководство информировало во вторник Вашингтон о визите северокорейского лидера. Президенту Трампу также было передано личное послание председателя КНР Си Цзиньпиня.

О присутствии бронированного поезда Ким Чен Ына в Пекине пресса сообщила еще в понедельник. Однако было неизвестно прибыл ли на нем сам Ким Чен Ын или кто-то из руководства КНДР.