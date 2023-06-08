"Вернутся и будут трясти медальками". Чиновники и депутаты убегают от уголовных дел на фронт

С начала российского вторжения в Украину несколько российских чиновников и депутаты, против которых были возбуждены уголовные дела, уехали на фронт. Дела против них были тут же прекращены, а в одном случае – даже отменен розыск. Теперь они публикуют в социальных сетях свои фото в военной форме, однако участвуют ли при этом реально в боевых действиях – непонятно. Сибирь.Реалии выяснили, как для провинившихся представителей региональных элит действует правило "война все спишет".

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"Вряд ли это искренний идиотизм"

Большой Камень – почти пригород Владивостока: от краевой столицы до города всего 30 км. Градообразующее предприятие бывшего ЗАТО – крупнейший на Дальнем Востоке судостроительный комплекс "Звезда", специализирующийся на ремонте подлодок Тихоокеанского флота: огромная верфь, ремонтные цеха, доки на берегу Уссурийского залива. В 2009 году в честь начала строительства завода сюда приезжал лично Путин. В 2018 году он снова посетил "Звезду", спросив, сколько получают сотрудники. Одна из сотрудниц рассказала о зарплате в 30–40 тысяч рублей, однако президент не поверил. Он был уверен, что средняя зарплата на заводе около 90 тысяч.

"Городу президентского внимания", как иногда называют Большой Камень, не очень везет с мэрами. В 2013 году, когда город еще считался ЗАТО, суд назначил бывшему мэру Анатолию Халявко 3,5 года колонии за вымогательство взятки 1 млн рублей у бизнесмена. В 2014 году глава Большого Камня Александр Проскурин получил три года условно за превышение полномочий: по версии следствия, он без конкурса передал топливный склад коммерческой компании. Суд по делу еще одного мэра Александра Анрюхина продолжается до сих пор. Его обвиняют в сдаче знакомым земельных участков, предназначавшихся многодетным семьям. Речь идет о 35 участках в бухте Ильменовая, где очень дорогая земля.

Проблемы из-за земельных участков возникли и у действующего главы Большого Камня 39-летнего Рустяма Абушаева. В марте его объявили в федеральный розыск по делу о мошенничестве и заочно арестовали. По версии следствия, администрация Надеждинского района, которым до прихода в мэрию руководил Абушаев, фиктивно оформила на инвалида и ветерана труда два участка земли на полуострове Де-Фриз и в поселке Ключевой общей площадью в 3 Га и рыночной стоимостью 54 млн рублей. Позже землю поделили на 22 более мелких надела, которые передали третьим лицам. Кроме того, следствие полагает, что глава Большого Камня незаконно руководил коммерческой компанией. В середине апреля Абушаев написал во "Вконтакте", что находится на фронте. Он выложил видео в военной форме, с оружием в руках, стоя на фоне разрушенного дома.

"Дорогие друзья! На данный момент я нахожусь в зоне проведения специальной военной операции. Решение приехать сюда я принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных, – пишет Абушаев. – Это наша Родина, наши люди и я хочу защищать свою страну и своих людей. Вернёмся обязательно с победой! Постараюсь передавать весточки по мере возможности. Ваша поддержка греет наших бойцов, это правда здесь очень необходимо. Берегите себя, берегите друг друга!"

"Весточек" от Рустяма в его соцсетях пока больше не было, хотя во "Вконтакте" он бывает регулярно.

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– Первая ассоциация с ним – это тик-ток войска, по аналогии с кадыровскими потешными войсками, – говорит местный активист и журналист Денис Рузавин. – Рустям очень хотел казаться и совсем не пытался быть. Всё важное в городе было сделано до него и прямо ассоциируется с губернатором. При Рустяме появилась декоративная объездная дорога, которую власти города перекрыли булыжниками, чтобы по ней не ездили. Фасады нескольких домов, стоящих рядом с центральной дорогой, идущей через весь город, покрыли разноцветным фасадом. И примечательно тут то, что только первых к дороге домов. Чтобы создать видимость, пустить пыли в глаза. При Рустяме построили многоэтажки близ въезда в город. Это вызвало ухмылку у местных жителей, потому что с домов открывается "приятный" вид на городское кладбище. Медицина в городе в упадке, врачи в прямом смысле бегают и мечутся между ЦГБ (центральной городской больницей) и стоящей рядом частной мини-клиникой. Острая нехватка специалистов и оборудования. Однозначно его заслуга – в развешивании по городу Z-свастик. Он организовывал патриотические митинги-концерты, сгоняя на них школьников и студентов, – говорит Денис.

В конце апреля суд признал, что Абушаева объявили в розыск незаконно. Апелляционная инстанция отменила решение о розыске, сославшись на допущенные "процессуальные нарушения". В начале мая решение о заочном аресте было отменено тем же самым судом, который ранее его вынес. По информации News.Vl., глава Большого Камня ушел на фронт в составе добровольческого батальона "Тигр", который формировался под руководством губернатора Олега Кожемяко. Сейчас, сообщает источник издания, Абушаев служит писарем в штабе. В 2006 году глава города окончил Пензенский артиллерийский инженерный институт. На запрос Сибирь.Реалии он не ответил.

– Его рвение отправиться в Украину – вряд ли искренний порыв идиотизма. Я убежден, что он просто пытается стать одним из сотни единороссов, которые хотят избежать ответственности за счет принадлежности к путинской власти. Это, безусловно, отчаянный шаг. Но лично я пожелал бы ему всё-таки сесть в тюрьму, а не стать "хероем". Звание фашиста он заслужил и без визита в Украину. А впереди его, надеюсь, ждут новые неформальные звания и отзывы от благодарных жителей, которые попадут в жернова системы, – считает Рузавин.

Между тем с поста главы города Большой Камень Абушаева никто не увольнял. Судя по информации официального сайта администрации городского округа, он находится в отпуске. На самом видном месте главной страницы этого портала размещен рекламный баннер службы по контракту: "Время быть героем". Служба по контракту для настоящих мужчин". Желающим записаться на войну обещают "от 600 тысяч сразу и от 200 тысяч ежемесячно".

"Каждый должен нести ответственность"

9 января 2021 года лавина сошла на горнолыжный курорт "Гора отдельная" в норильском Талнахе. Под снегом оказалась семья смотрителя канатной дороги: двое взрослых и двое детей. В первые часы спасатели смогли достать 14-летнего Макара Попова, его родители – Влад и Мария Попова, а также полуторагодовалый брат Веня – погибли.

– Мы с Марийкой работали долго время вместе, – говорит подруга семьи Юлия. – Вместе трудились в авиакомпании "Таймыр". До сих пор не верится: один миг, и троих людей нет. Макару теперь будет очень тяжело: в таком возрасте потерять всех самых близких. Я даже представить не могу, что это такое. Я читала, что чиновник, которого обвиняли в их гибели, ушел на фронт. Даже не знаю, что тут сказать… В любом случае если он виноват – должен понести ответственность.

Аресты в администрации Норильска начались сразу после происшествия. Под следствие попал главный специалист отдела муниципального контроля мэрии, который не проверил, что на территории базы отдыха, вопреки правилам, построили жилой дом. По аналогичному обвинению полиция задержала его коллегу, проводившего такую же проверку в 2018 году. Следственный комитет возбудил дела против шестерых чиновников: троих оперативных дежурных дежурно-диспетчерской службы, начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и двоих главных специалистов отдела муниципального контроля администрации города.

Управление по ГО и ЧС возглавлял Евгений Панферов – бывший депутат Новосибирского горсовета и сын вице-спикера заксобрания Новосибирской области Андрея Панферова. По версии следствия, он не проследил за работой подчиненных и не удостоверился, что МЧС оповестит жителей об опасности лавины. В мае 2023 года источник издания "Тайга" сообщил, что дело против Парфенова приостановлено, вероятно, будет вообще прекращено, потому что чиновник ушел на фронт. Предположительно он вступил в добровольческий батальон "Вега", созданием которого занимался Панферов-старший. В 2020 году Евгений Панферов баллотировался в парламент Новосибирской области, но не прошел. Тогда Панферов занимал должность специалиста по связям с общественностью в "Российском союзе ветеранов Афганистана".

– Сложно сказать что-то конкретное про Панферова, потому что должность – не на слуху, – говорит житель Норильска Иван Бобров. – Должность – не политическая и, честно говоря, не очень завидная, потому что много ответственности. У меня вообще, когда я почитал про него, было ощущение, что его сюда из Новосибирска в ссылку будто бы сослали. Дело было довольно резонансное: все-таки погибла целая семья. И кого-то силовики должны были обществу предъявить, поэтому несколько чиновников арестовали. Но Панферов, вероятно, благодаря связям отца сумел "соскочить".

"Он не мог так рано выйти"

В марте владимирские СМИ написали, что бывший вице-губернатор области по строительству Дмитрий Хвостов уехал на фронт. В 2018 году суд приговорил его к 11 годам колонии за взятку около 20 млн рублей, через два года судья добавил еще год за взятку в виде двух айфонов и 10 млн. По версии суда, в 2015 году Хвостов брал деньги и телефоны у владельцев строительных фирм, а в обмен решал их проблемы с администрацией Владимира. Суд также приговорил бывшего чиновника к штрафу 40 млн рублей. Каким образом Хвостов смог уехать на фронт – непонятно: либо суд освободил его условно-досрочно, либо бывший чиновник вступил в один из отрядов заключенных.

– Выйти досрочно он не мог, поскольку ему еще нужно было несколько лет отсидеть, чтобы хотя бы на УДО претендовать. Я бы сказал, он такой прохвост, джентльмен удачи, человек авантюрного склада, поэтому, увидев его в зоне СВО, я вообще не удивился, – рассказал один из местных журналистов.

Тем не менее на сайте Ленинского районного суда Владимира есть сведения о том, что еще 29 апреля 2022 года судья Дмитрий Каюшкин рассмотрел и удовлетворил ходатайство, касающееся исполнения приговора Хвостову. В том числе к этой категории материалов относятся и вопросы досрочного освобождения, замены наказания и тд.

Уголовное дело против Дмитрия Хвостова возбудили уже после того, как он покинул пост вице-губернатора и вернулся на родину в Краснодарский край. Губернатор региона Светлана Орлова, которая в 2014 году пригласила заместителя на работу, проиграла выборы 2018 года.

– Был довольно ироничный момент, – рассказывает другой владимирский журналист. – В один день в 2018 году Хвостову дали 11 лет за многомиллионные взятки, а его бывшая начальница Орлова получила пост аудитора в Счетной палате. Что касается Хвостова, то в период работы во Владимире нельзя сказать, что у него сложилась какая-то определенная репутация. Был момент, когда депутат законодательного собрания Курышев совершил смертельное ДТП, и, по некоторым данным, с ним в машине был Хвостов. Вот, пожалуй, и все. Мы не знаем условий, на которых он оказался на фронте, но я думаю, тут целый ряд факторов: во-первых, человек по натуре "бык", он занимался боксом, охотой и любит, скажем так, агрессивные игры. Плюс ему же вкатили огромный штраф по суду, поэтому он мог пойти банально из-за денег.

"Чиновники просто приспособились"

В ноябре 2022 года на фронт отправился бывший министр по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Пьянков, сообщили местные СМИ. Пьянков вышел под залог и уехал на спецоперацию за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами делами. Расследование завершить не удалось, а теперь, вероятно, дело приостановят. Экс-чиновник даже якобы получил воинское звание по ходатайству "ряда уважаемых лиц".

В Рязани сразу два депутата заявили о том, что уходят на фронт. Депутат облдумы Никита Усачев объявил о решении 9 мая – за два дня до рассмотрения апелляции по его делу о мошенничестве: в ноябре 2022 года суд назначил ему три года условно. По версии следствия, депутат подделал документы, чтобы компенсировать служебные расходы. 2 июня депутат Рязанской городской думы Сергей Карасев заявил, что поедет на фронт, поскольку "служил в Афганистане и не может больше находиться в тылу". Карасев проходит по тому же делу, что и Усачев, правда, в каком статусе – не сообщается.

На Урале депутат Муниципального образования Алапаевское Илья Чиж записался в "ЧВК Вагнер" после того, как суд назначил ему два года колонии общего режима. В апреле 2022 года после инцидента на дороге Чиж бейсбольной битой избил двоих жителей Алапаевска. У одного из пострадавших диагностировали перелом свода черепа и скуловой кости.

Бывший депутат Тасеевского районного совета Красноярского края Александр Хаконов в марте 2022 года убил жену – как пишут местные СМИ, за то, что отказала в интимной близости и стала "унижать как мужчину". Ему дали 9 лет 8 месяцев колонии строгого режима, но до места отбывания наказания он не доехал – из СИЗО прямиком отправился на фронт, вступив в ЧВК "Вагнер".

– Поломка системы видна даже не в том, что чиновники уходили на фронт из-под суда или после какого-то "залета", – говорит юрист Михаил Беньяш. – Система сломалась, правда, не так явно, гораздо раньше: я полагаю, в 2011 году. В 2011 году мы поняли, что Путин снова сменит Медведева, что нас четыре года обманывали, что никуда уходить он не собирался. Именно с тех пор началось давление такой силы, что правовая система начала рваться то здесь, то там. Явный же надлом стал виден, когда государство начало отправлять на фронт заключенных, не отбывших наказание. Чиновники – приспособленцы, они лишь уловили тренд и стали делать так же, чтобы вернуть пошатнувшиеся карьерные позиции: война все спишет, кровь смоет грехи. Тем более, как правило, у этих людей есть деньги. Они вполне могут договориться не ходить в "мясные штурмы", а сидеть в штабе писарем, например, и публиковать фотографии в камуфляже с пулеметом. Повторю: признак failed state, на мой взгляд, не в чиновниках, а в том, что государство отдало монопольное право на насилие. Раньше такое право было только у федеральной власти, даже у региональной или местной власти его не было. Сейчас его отдали частной компании, которая получила возможность освобождать заключенных ради боевых действий. Вот это – настоящий разрыв права, это уже за рамками.

Летом 2022 года вербовать заключенных в российских колониях начал основатель так называемой "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин. Осужденных отправляли на штурм позиций под Соледаром и Бахмутом, которые с колоссальными потерями удалось захватить лишь в мае 2023 года. К тому времени Пригожина, как заявил он сам, лишили возможности вербовать заключенных. Набирать личный состав в колониях начало Минобороны.

– Государство делает так, что наказание уже не выполняет своей миссии, хотя и в прежние годы, хочу сказать, не особо выполняло. Наказание необходимо, чтобы человека исправить, а общество – обезопасить. Получается, что ни один из этих пунктов уже не выполняется. Работа многих полицейских, следователей, судов пошла в корзину. Заключенные вернутся с поломанной психикой, привезут оружие, возможно. Кого-то зарежут, кого-то застрелят – это уже началось. Что касается чиновников, то они будут ходить, трясти медальками и говорить, что проливали кровь за родину, а потом – проситься в первую тройку списка "Единой России". – говорит Беньяш.