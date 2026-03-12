Ссылки для упрощенного доступа

Чиновники страшнее бешенства. В Сибири массово уничтожают скот

Балахта, Красноярский край
В Сибири под предлогом борьбы с "опасными заболеваниями" массово изымают и уничтожают домашний скот. Владельцы выходят на протесты, утверждая, что их животные здоровы

Также в выпуске: Не рухнет, так развалится. Объем аварийного жилья в России растет быстрее, чем его расселение и ремонт

Подарок для мошенников. За что критикуют реестр пациентов, запущенный в России начале марта

