Численность населения РФ за 5 месяцев сократилась на 430 тысяч

С января по май 2022 года население России сократилось на 430 тысяч человек. Это следует из данных Росстата, опубликованных в ежемесячном докладе "О социально-экономическом положении".

Общая численность населения упала до 145,1 млн человек - эти данные включают население аннексированного Крыма. С момента аннексии полуострова в 2014 году это самый низкий показатель численности российского населения. Без учёта Крыма численность населения России почти достигла 142,7 млн человек.

Как отмечает Moscow Times, в первые месяцы 2022 года в среднем население России уменьшалось на 86 тысяч человек постоянных жителей каждый месяц, чего не наблюдалось ни разу за всю современную историю - в том числе в разгар эпидемии коронавирусной инфекции, когда, по официальным данным, от COVID-19 умирали более тысячи человек в сутки.

При этом смертность в России, согласно Росстату, по итогам января-мая снизилась по сравнению с предыдущим годом. Уменьшилось и число родившихся. Естественная убыль населения за 5 месяцев составила 355 тысяч человек. В среднем по стране на каждого родившегося пришлось 1,7 умерших. При этом по сравнению с прошлым годом естественная убыль даже несколько снизилась, однако падению численности населения способствовал резкий отток мигрантов.

В статистике, по всей видимости, не учтены люди, уехавшие из России после начала войны в Украине - по разным оценкам, их может быть от нескольких десятков до нескольких сот тысяч. Подавляющее большинство из них, однако, продолжает числиться постоянными жителями России, поскольку они не сняты с регистрации.