ООН: число беженцев из Украины почти достигло 3 миллионов

Вооружённое вторжение России в Украину, начавшееся 24 февраля, вынудило более 2 миллионов 950 тысяч человек покинуть страну в поисках безопасности, защиты и помощи, сообщает управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Это данные на 14 марта.

Управление уточняет, что на долю украинско-польской границы пришлось более 60 процентов всех беженцев. Всего в Польшу прибыли более 1 миллиона 700 тысяч граждан Украины.

Румыния приняла более 450 тысяч беженцев, в Венгрию прибыло более 260 тысяч, в Словакию более 210 тысяч, почти 90 тысяч - в Молдову.

Более 140 тысяч граждан Украины прибыли в Россию и чуть более 1 тысячи в Беларусь.

"Поскольку ситуация продолжает развиваться, Украину могут покинуть около 4 млн человек", – отмечает управление ООН. Большая часть беженцев - женщины и дети. В Украине также насчитывается, по меньшей мере, 1,85 миллиона внутренне перемещенных лиц. По оценкам ООН, более 12 млн человек в Украине непосредственно пострадали от войны.

ООН указывает, что на середину 2021 года в мире лишь чуть более 50 тысяч украинских граждан просили убежища.