Число детских самоубийств выросло в РФ почти на 40%

Число российских детей, покончивших жизнь самоубийством, выросло в прошлом году, по сравнению с 2020-м годом, почти на сорок процентов - с 548 до 753. Такие цифры озвучил на "круглом столе" советник аппарата уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Роман Чуприков.

В свою очередь старший научный сотрудник отделения суицидологии московского НИИ психиатрии Каринэ Кещян отметила, что количество незавершённых попыток самоубийств гораздо больше. По её словам, "огромное количество детей", совершивших суицидальные попытки, уходят из больниц, не попадая в поле зрения специалистов, поскольку родители отказываются от консультаций.

В конце 2020 года Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды сообщал, ​что ​более 600 тысяч подростков-пользователей Рунета вводят запросы по суицидальной тематике.