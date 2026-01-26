Число длительных задержек авиарейсов в России в 2025 году выросло вдвое

В 2025 году в России количество авиарейсов, задержанных на три часа и более, выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные расчётов, сделанных компанией "АльфаСтрахование" для "Коммерсанта".

По данным газеты, около четырёх с половиной миллионов пассажиров с 30,5 тысяч рейсов ожидали вылета более трёх часов. Три миллиона из них ждали свыше четырёх часов. В статистике не учитываются рейсы, которые были отменены по разным причинам.

В целом, по данным "АльфаСтрахования", в 2025 году каждый восьмой авиарейс задерживался с вылетом на час и более. Доля рейсов, вылетевших по расписанию, с задержкой до 15 минут, за год снизилась с 71% до 59%.

Главной причиной задержек рейсов в 2025 году, отмечает издание, оставались ограничения работы аэропортов из-за опасности атак беспилотников. При этом представители авиакомпаний указывают, что избежать ещё большего роста длительности задержек помогло распространение практики частичного, а не полного ограничения воздушного пространства. В таких случаях аэропортам разрешают выпускать или принимать самолёты по определённому безопасному курсу.

Один из собеседников издания отметил, что "в крупнейших аэропортах очень усилили микроменеджмент и ручное управление для быстрого разруливания очередей из самолётов и пассажиров, чего не хватает в ряде региональных аэропортов".

В октябре 2025 года, напоминает "Коммерсант", перевозчики просили Минтранс рассмотреть возможность господдержки. Но в начале 2026 года глава ведомства Андрей Никитин сообщил ТАСС, что вопрос компенсации ущерба авиакомпаниям от плана "Ковёр", который вводят при угрозе беспилотников, не стоит. По словам Никитина, Минтранс "старается поддерживать компании с точки зрения других приоритетов".