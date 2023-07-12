Число голодающих в мире уменьшилось за последний год на 4 миллиона

Число голодающих в мире впервые за семь лет не увеличилось относительно предыдущего года. Эта обобщённая оценка дана в докладе ООН "Уровень продовольственной безопасности и питания в мире". В 2022 году число голодающих в мире составило около 735 миллионов, что почти на 4 миллиона человек меньше, чем годом ранее.

Вместе с тем, показатели отдельных регионов Африки, Западной Азии и Карибского бассейна, как отмечается в докладе, ухудшились.

Почти 30 процентов населения планеты не имели в 2022 годустабильного доступа к продовольствию. Специалисты ООН подсчитали, что в случае если такая тенденция сохранится, цель искоренить голод на планете к 2030 году не будет достигнута. Причиной неблагоприятного развития авторы доклада считают коронавируса, природные бедствия и вооружённые конфликты, подобные войне в Украине.

Хуже всего положение в Африке, где с голодом сталкивается каждый пятый житель. Этот показатель вдвое превышает средние данные по планете.

В 2022 году 148 миллионов детей в разных странах мира в возрасте до 5 лет страдали от отклонений в развитии из-за недоедания. В то же время 37 миллионов детей имеют избыточный вес.

Доклад о ситуации с обеспечением мирового населения продовольствием совместно подготовили пять специализированных учреждений ООН: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФCР), Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом информирует "Немецкая волна".