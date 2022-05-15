Число краж товаров из российских магазинов выросло на 18% 

С февраля по апрель текущего года число краж товаров из российских магазинов увеличилось на 18% по сравнению с тем же периодом в прошлом году, сообщает РБК со ссылкой на разработчика системы распознавания лиц NTechLab.

В пятёрке категорий товаров, которые чаще всего выносят из магазинов - кондитерские изделия, колбасы, алкоголь, сыры, кофе и какао, а средняя сумма украденного за один раз составляет полторы тысячи рублей - это на 25% больше, чем годом ранее.

Эксперты связывают увеличение числа краж с резким снижением покупательной способности граждан и ростом цен.

По данным Росстата, годовая инфляция в апреле месяце составила 17,83 %. Центробанк прогнозирует, что по итогам 2022 года она может достигнуть 23 %.