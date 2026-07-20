Число осуждённых по статьям о терроризме в России за год удвоилось

Российские суды в 2025 году признали виновными по статьям о терроризме 2078 человек. Это в два раза больше, чем годом ранее, и максимум с момента принятия действующего Уголовного кодекса в 1996 году. Такие данные публикует правозащитный проект "Первый отдел" вместе с аналитиками Parubets Analytics. В 2024 году по этим статьям осудили 1021 человека.

Судебный департамент при Верховном суде не публикует официальную статистику за 2025 год. "Первый отдел" собрал данные из открытых источников – судебных карточек, пресс-релизов ведомств и публикаций в медиа. По подсчетам проекта, за год суды вынесли не менее 1776 приговоров.

Чаще всего осужденным вменяли статью о призывах, оправдании или пропаганде терроризма. По ней проходили 889 человек из 2078, почти каждый второй.

Не менее 630 осужденных имели украинское гражданство, это почти треть от общего числа. Среди них есть и военнопленные, и мирные жители. Признаки политического преследования правозащитники "Мемориала" установили в делах 929 осужденных – у 45%.

Наказания по статьям о терроризме сравнялись со сроками за госизмену, отмечают исследователи. Больше половины осуждённых с известными приговорами получили от 15 лет до пожизненного заключения, пожизненные сроки суды назначили 15 обвиняемым. Самому молодому осуждённому 14 лет.