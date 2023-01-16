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Число подтверждённых случаев гибели мирных жителей в Украине превысило 7 тысяч

Разрушенный в результате российского ракетного удара жилой дом в Днепре, 14 января 2023 года 

В Украине за время полномасштабной войны число погибших гражданских лиц превысило семь тысяч, говорится в новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

В докладе подчёркнуто, что речь идёт только о задокументированных и подтвержденных случаях гибели мирных жителей. На самом деле погибших может быть в разы больше - за счёт населённых пунктов, где шли самые интенсивные бои (в частности, Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Соледар и Бахмут), и откуда до сих пор крайне сложно получить информацию.

Без учёта этих обстоятельств, с 24 февраля прошлого года и до 16 января года нынешнего в Украине, по данным ООН, погиб 7031 мирный житель, в том числе 433 ребёнка. Ранения получили 11327 гражданских лиц, из них 827 - дети. Отмечается, что подавляющее большинство смертей, свыше 90 процентов, зафиксированы на территориях, которые контролируются властями Украины.

  • Накануне в Днепре в результате российского ракетного удара по жилому дому погибли не менее 40 человек, в их числе трое детей. Жертв при этом может быть больше: десятки людей числятся пропавшими без вести.
  • Всего за время войны в Украине зафиксированы десятки случаев массовой гибели мирных жителей. Так, в марте прошлого года после освобождения украинской армией населённых пунктов Буча и Ирпень были найдены тела свыше семисот погибших гражданских лиц. В том же месяце в результате бомбардировки российской авиацией Мариупольского драматического театра погибли, по данным украинских властей, около 300 человек. 50 мирных жителей лишились жизни в апреле в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске, 48 - в июле после обстрела жилого многоэтажного дома в городе Часов Яр, в том же месяце в результате ракетного удара по Виннице погибли 27 человек. В августе, в День независимости Украины, Россия нанесла ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области, убив 25 гражданских лиц. В октябре во время одного из самых массированных ракетных обстрелов российскими войсками территории Украины погибли свыше 30 мирных жителей.

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