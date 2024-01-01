Число погибших от удара по Киеву возросло до 28

Число погибших в Киеве после ракетного удара по складу в Шевченковском районе 29 декабря выросло до 28, еще 30 человек получили ранения. Об этом утром 1 января сообщил глава городской администрации Сергей Попко.

Поисково-спасательная операция продолжается. В Киеве 1 января объявлен траур.