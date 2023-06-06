Число погибших после распития "Мистера Сидра" увеличилось до 25

В российских регионах число погибших после употребления напитка "Мистер Сидр" увеличилось до 25, более 50 человек серьёзно отравились – некоторые остаются в реанимации.

В Ульяновской области от отравления напитком умерли 18 человек, ещё более тридцати находятся в больницах в тяжёлом и среднетяжёлом состоянии.

Тем же напитком отравились почти двадцать человек в Самарской области. Четверо умерли, не менее 14 госпитализированы с признаками тяжёлого алкогольного отравления.

В Нижегородской области отравились шесть человек, двое из них погибли. Также известно об отравившихся в Удмуртии: один умер, другой остаётся в больнице в критическом состоянии.

Также сообщается о трёх госпитализированных с признаками алкогольного отравления жительниц Пензенской области. Местная полиция изъяла больше 1700 литров напитка.

В регионах возбуждены уголовные дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, отравившиеся пили яблочный "Мистер Сидр". Как минимум в Нижегородской области в напитке обнаружили токсичный этиленгликоль.

Роспотребнадзор изымает продукцию бренда по всей России, его поставки заблокированы.

Поставщика сидра – 32-летнего Анара Гусейнова из Самарской области – задержали. Известно, что в 2022 году бизнесмена штрафовали за оборот алкоголя без документов, подтверждающих легальность его производства и реализации. Штраф составил десять тысяч рублей