Число погибших после распития "Мистера Сидра" возросло до 30

В российских регионах число погибших после употребления напитка "Мистер Сидр" возросло до 30. Это следует из пресс-релиза Минздрава Ульяновской области.

В сообщении этого ведомства говорится о 20 погибших в этом регионе. Ранее также сообщалось, что из-за отравления алкогольным напитком семь человек умерли в Самарской области, два – в Нижегородской области и один – в Удмуртии, отмечает "Медиазона".

Десятки человек серьёзно отравились – некоторые остаются в реанимации. В Ульяновской области в больницах в тяжёлом и среднетяжёлом состоянии находятся более тридцати человек. У ряда пациентов наблюдается положительная динамика, отмечают одновременно местные власти.

От отравления тем же напитком в Самарской области были госпитализированы не менее 14 жителей. В Удмуртии один человек остаётся в больнице в критическом состоянии. В Нижегородской области отравились не менее шести человек. Известно также о трех пострадавших из Пензенской области – это девушки 17 и 18 лет. Местная полиция изъяла больше 1700 литров напитка.

В регионах возбуждены уголовные дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, отравившиеся пили яблочный "Мистер Сидр". Как минимум в Нижегородской области в напитке обнаружили токсичный этиленгликоль.

Роспотребнадзор изымает продукцию бренда по всей России, его поставки заблокированы.

Поставщика сидра – 32-летнего Анара Гусейнова из Самарской области – задержали. Известно, что в 2022 году бизнесмена штрафовали за оборот алкоголя без документов, подтверждающих легальность его производства и реализации. Штраф составил десять тысяч рублей.