Число погибших после серии взрывов в Белгороде возросло до пяти

Количество погибших в результате серии взрывов в Белгороде, которые произошли в ночь на воскресенье, увеличилось с четырех до пяти человек. Как сообщает РИА "Новости", все погибшие были членами одной семьи. Ранее Минобороны России заявило, что Белгород был обстрелян вооруженными силами Украины.

3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о четырех погибших: это три гражданина Украины и один россиянин. Ранее РИА "Новости" опубликовало рассказ белгородца, который утверждал, что при взрыве погибла семья, эвакуировавшаяся из Харькова. Кроме того, губернатор сообщил о четырех пострадавших, двое из них были доставлены в больницу: 10-летний ребенок и мужчина в тяжелом состоянии. В городе повреждены 26 многоквартирных домов и 46 частных жилых домов, пять из них разрушены полностью.

После обстрела митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн призвал к прекращению кровопролития в Украине и России. Заявление главы Белгородской митрополии РПЦ было опубликовано на сайте епархии.

"Сегодня ночью ракеты вооруженных сил Украины поразили в жилых кварталах спящих белгородцев. Среди погибших были жители Харьковской области, которые приехали, чтобы укрыться от войны в мирном Белгороде. Однако, никто не знает ни дня, ни часа, когда наша земная жизнь завершится, никто не ведает, как это произойдет. Мы призываем к сугубой молитве об упокоении усопших и о выздоровлении пострадавших, о прекращении кровопролития, которое происходит на украинской земле, но сегодня пришло и в наши дома. Пора, по слову Священного Писания, "перековать мечи на орала". Да сохранит Господь всех живущих и дарует мир на земле", – говорится в заявлении.

Ранее Минобороны РФ заявило, что ВСУ атаковали Белгород и Курск с помощью ракет "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотных летательных аппаратов Ту-143 "Рейс". По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, три запущенные по Белгороду баллистические ракеты "Точка-У" с кассетными головными частями были уничтожены в воздухе российскими средствами ПВО, обломки одной из ракет упали на жилой дом. Он также заявил, что два беспилотника Ту-143 "Рейс" с взрывчаткой были сбиты российскими средствами ПВО на подлете к Курску.

По словам Конашенкова, ракетный удар "целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов".

Украинские власти утверждают, что в обстрелянных многоэтажках Белгорода застряли фрагменты ракет российской ЗРПК "Панцирь С1". По словам председателя общественного совета при Одесской областной государственной администрации Сергея Братчука, на вооружении ВСУ таких ракетно-пушечных комплексов нет. В Киеве произошедшее ночью в Белгороде не комментировали.