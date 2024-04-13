Число погибших при обстреле города Токмак выросло до восьми

Ночью 13 апреля тела еще двух погибших извлекли из-под завалов в городе Токмак в подконтрольной России части Запорожской области Украины. Таким образом, число погибших в результате обстрела, который произошел накануне вечером, выросло до восьми. Об этом сообщил назначенный Россией глава региона Евгений Балицкий.

Среди погибших – два ребенка. Пострадали 13 человек, их госпитализировали в Токмакскую городскую больницу.

Утром в субботу из-под завалов спасли еще пять человек. "Пострадавшие с ожогами и ранениями доставлены в медицинское учреждение, трое находятся в тяжелом состоянии, будут экстренно перевезены в областную больницу", – написал Балицкий.

Вечером 12 апреля Балицкий сообщил, что украинские военные обстреляли многоквартирный сектор в Токмаке. В результате без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 домов многоэтажного сектора.

ВСУ сообщения об обстреле не комментировали.