Число погибших при оползне на курорте в Грузии достигло 17

Число погибших при оползне на курорте на севере Грузии достигло 17, сообщило вечером министерство внутренних дел страны. Пропавшими без вести числятся 18 человек, в том числе не менее семи детей. В районе продолжается спасательная операция.

Оползень сошёл на высокогорное село Шови вечером 3 августа. Земля накрыла двор близлежащей гостиницы и несколько туристических коттеджей. Сотни людей были эвакуированы.

Глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили сообщил, что в зоне катастрофы установлен временный мост, позволяющий подводить тяжелую технику.

Опознаны семь человек. Среди них — россиянка Ксения Тричева, подтвердила Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. Ещё одна погибшая — украинская журналистка Алина Поликовская. Она работала на телеканале "Украина" до своей эмиграции в Нидерланды в 2019 году.

Украинское издание "Детектор медиа" сообщает, что Поликовская отдыхала в Грузии с мужем и тремя детьми. Их судьба неизвестна.

В понедельник в Грузии объявлен день траура.