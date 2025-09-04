Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2200 человек

Количество погибших в результате землетрясения магнитудой 6.0, которое произошло в восточном Афганистане в ночь на 31 августа, выросло до более чем 2 200 человек. Об этом сообщило правительство талибов.

По последним данным, число погибших достигло 2 217 человек, пострадали почти 4 000. Наибольшее количество жертв зафиксировано в горной провинции Кунар на границе с Пакистаном. Заместитель официального представителя правительства Хамдулла Фитрат отметил в сети X, что "спасательные операции всё ещё продолжаются". Власти Афганистана просят международное сообщество оказать помощь пострадавшим.

Наибольшие разрушения зафиксированы в провинции Кунар и соседних округах Нургал, Соккай, Ватапур, Маноги и Чапа-Дара. Геологическая служба США отмечает, что здания в пострадавших регионах крайне уязвимы к сейсмическим ударам, что увеличило число жертв землетрясения.