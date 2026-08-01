Число погибших в ходе прорыва мигрантов в Сеуту выросло до 67

В ходе прорыва мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута погибли 67 человек, сообщает AP со ссылкой на правительство Испании. Некоторые утонули, а некоторые погибли, пытаясь перелезть через волнорез.

Власти также сообщили об установке дополнительного 500-метрового защитного барьера вдоль морских оградительных сооружений. Утверждается, что большинство мигрантов, прорвавшихся в Сеуту, уже вернулись в Марокко.

Массовый приток мигрантов в испанский анклав начался 30 июля. По данным местных властей, границу пересекли 60 тысяч человек, преимущественно граждан Марокко.

Премьер-министр Испании Педро Санчес охарактеризовал случившееся как "нападение" и "нарушение территориальной целостности" Испании. Он возложил ответственность на преступные группировки, занимающиеся нелегальным перемещением людей.

Недавно правительство Испании объявило о возможности легализации около 500 тысяч мигрантов, ранее прибывших в страну нелегально. По мнению критиков властей это, а также недавнее решение Верховного суда о невозможности немедленной депортации мигрантов, прибывших морем, способствовало прорыву мигрантов в Сеуту.

После событий в Сеуте несколько европейских стран выступили с критикой действий Испании. В частности, власти Финляндии заявили, что Мадрид не обеспечил должную защиту внешней границы Шенгенской зоны. В пятницу Италия приостановила действие режима свободного передвижения с Испанией в рамках Шенгенской зоны, восстановив пограничный контроль на морских и воздушных маршрутах между двумя странами.