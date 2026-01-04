Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Число погибших в результате атаки на Харьков выросло до четырех

Спасатели на месте обрушения жилого дома в результате российского удара по Харькову, Украина, 2 января 2026 года
Спасатели на месте обрушения жилого дома в результате российского удара по Харькову, Украина, 2 января 2026 года
Слушать
50 сек.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Под завалами пятиэтажного дома в Харькове, разрушенного в результате российского ракетного удара 2 января, было обнаружено тело еще одного погибшего, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Таким образом, число жертв атаки выросло до четырех. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за эту неделю Россия выпустила по стране более 1070 управляемых авиационных бомб, почти тысячу ударных дронов и шесть ракет.

"Каждая ракета к системам ПВО, которая сейчас стоит где-то на хранении у партнеров, может реально защитить жизнь.

Стабильность и предсказуемость помощи для Украины – это то, что реально может подтолкнуть Москву к дипломатии", – написал Зеленский.

Бои в Гуляйполе
Embed
Бои в Гуляйполе

No media source currently available

0:00 0:12:57 0:00

Бои в Гуляйполе

Зеленский встретится с Трампом

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG