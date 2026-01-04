Число погибших в результате атаки на Харьков выросло до четырех

Под завалами пятиэтажного дома в Харькове, разрушенного в результате российского ракетного удара 2 января, было обнаружено тело еще одного погибшего, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Таким образом, число жертв атаки выросло до четырех. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за эту неделю Россия выпустила по стране более 1070 управляемых авиационных бомб, почти тысячу ударных дронов и шесть ракет.

"Каждая ракета к системам ПВО, которая сейчас стоит где-то на хранении у партнеров, может реально защитить жизнь.

Стабильность и предсказуемость помощи для Украины – это то, что реально может подтолкнуть Москву к дипломатии", – написал Зеленский.