Число погибших в результате атаки на Киев выросло до 30

В Киеве из-под завалов дома, разрушенного в результате российского удара в ночь на 2 июля, извлекли тела еще трех погибших, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Общее число жертв атаки выросло до 30.

По словам главы городской военной администрации Тимура Ткаченко, еще три человека не входят на связь. Поиски продолжаются. Вечером в четверг Ткаченко сообщил, что число пострадавших в результате атаки достигло 91.

В ночь на 3 июля российские войска продолжили наносить удары по Украине. Всего за ночь, по данным Воздушных сил ВСУ, страну атаковали 105 беспилотников и две авиационные ракеты Х-59/69. 85 дронов и одна ракеты были нейтрализованы.

В Днепропетровской области в результате атак погиб один человек, еще 13 пострадали. В Кривом Роге повреждены предприятие, учебные заведения, многоквартирные дома, магазин и автомобили. В Софиевской общине под удар попала АЗС – возник пожар. Повреждения также зафиксированы в Синельниковском, Каменском и Никопольском районах.

В городе Лозовая Харьковской области дрон попал в частное домовладение – загорелись жилой дом и два автомобиля. В результате атаки пострадали шесть человек, в том числе трое детей – госпитализирована 10-летняя девочка.

Атаке также подверглась Сумская область – в Роменской общине беспилотник попал в жилой дом. Как сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров, погибли четыре человека: две женщины, пожилой мужчина и маленький ребенок. Еще трое мужчин ранены.

Кроме того, за ночь в Сумской области четыре раза были атакованы АЗС. Пострадали как минимум четыре человека.