Число погибших в результате атаки по городу Сумы выросло до трех

Число погибших в результате атаки российского дрона-камикадзе по городу Сумы выросло до трех, 21 человек получил ранения. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
Мэр города Александр Лысенко уточнил, что четверо раненых все еще остаются в больницах. 4 июля в Сумах объявлен день траура.
По информации украинских властей, всего в понедельник было четыре попадания иранскими беспилотниками "Шахед" по центру города Сумы. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение законов и обычаев войны, объединенное с умышленным убийством".
- Киев и страны Запада неоднократно обвиняли Иран в поставках России дронов-камикадзе, которые в дальнейшем используются для ударов по Украине. Российские и иранские власти это отрицают. Тегеран ранее заявлял, что направлял Москве небольшую партию беспилотников, но это было до войны России с Украиной. Киев регулярно сообщает об атаке украинских населённых пунктов дронами "Шахед".
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