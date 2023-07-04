Число погибших в результате атаки по городу Сумы выросло до трех

Число погибших в результате атаки российского дрона-камикадзе по городу Сумы выросло до трех, 21 человек получил ранения. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Мэр города Александр Лысенко уточнил, что четверо раненых все еще остаются в больницах. 4 июля в Сумах объявлен день траура.

По информации украинских властей, всего в понедельник было четыре попадания иранскими беспилотниками "Шахед" по центру города Сумы. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение законов и обычаев войны, объединенное с умышленным убийством".