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Число погибших в результате наводнения в Техасе превысило 80

Берег реки Гуадалупе после наводнения, Техас, США, 5 июля 2025 года
Берег реки Гуадалупе после наводнения, Техас, США, 5 июля 2025 года

Число погибших в результате наводнения в Техасе выросло до 82, среди них 28 детей. Десятки человек до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал CNN.

Некоторые из погибших детей были в христианском летнем лагере для девочек Camp Mystic, который располагался на берегу реки Гуадалупе. По меньшей мере 10 девочек и вожатый лагеря все еще числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Спасатели ищут пропавших без вести, Техас, 6 июля 2025 года
Спасатели ищут пропавших без вести, Техас, 6 июля 2025 года

Сильнейшие ливни вызвали внезапное наводнение на реке Гуадалупе в ночь на 4 июля. Сообщалось, что уровень воды поднялся на 8 метров всего за 45 минут.

Спасатели возле лагеря Mystic на реке Гуадалупе, 6 июля 2025 года
Спасатели возле лагеря Mystic на реке Гуадалупе, 6 июля 2025 года

Президент США Дональд Трамп пообещал продолжить федеральную поддержку Техаса и сказал, что он "вероятно" посетит штат в пятницу.


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