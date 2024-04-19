Число погибших в результате обстрела Днепра достигло восьми

Число погибших в результате российского обстрела Днепра достигло восьми, среди них двое детей. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. По последним данным, пострадали 35 человек.

В результате ракетного обстрела в ночь на 19 апреля в Днепре был частично разрушен пятиэтажный жилой дом в центре города. Помимо жилого дома, повреждения получили два инфраструктурных объекта. По сообщениям украинских телеграм-каналов, под удар попала в частности автостанция.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Днепру и призвал западных партнёров предоставить больше средств ПВО.

"Россия должна отвечать за свой террор, и каждая ракета, каждый "Шахед" должны сбиваться. Мир может это гарантировать, партнеры имеют необходимые возможности. Это было доказано в частности в небе Ближнего Востока, и это должно заработать в небе Европы", – заявил он.