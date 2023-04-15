Число погибших в результате удара по Славянску выросло до 11

Число погибших в результате ракетного удара по городу Славянск Донецкой области выросло до 11. Из-под завалов извлекли тела еще двоих погибших. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.

Среди погибших – двухлетний ребенок, который умер в машине скорой помощи после того, как его достали из-под завалов. 21 человек получил ранения. На месте продолжаются поисково-спасательные работы, под завалами еще могут находиться люди, сказал Кириленко.

Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску 14 апреля. По словам Кириленко, город обстреляли ракетами С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Славянска: "Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое. За каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим", – написал Зеленский.