Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Число погибших в результате взрыва на заводе "Эластик" выросло до 14

Спасатели разбирают завалы после взрыва на заводе "Эластик", 16 августа 2025 года
Спасатели разбирают завалы после взрыва на заводе "Эластик", 16 августа 2025 года

Число погибших в результате взрыва в пороховом цехе на заводе "Эластик" выросло до 14, сообщает МЧС России. 16 августа сообщалось об 11 погибших.

Спасательные подразделения продолжают разбор завалов. По уточнённой информации, в происшествии пострадали 149 человек.

Взрыв на предприятии произошёл утром 15 августа. Здание цеха разрушилось полностью, а обломки разлетелись на десятки метров вокруг. После взрыва возник сильнейший пожар, локализовать который удалось лишь спустя несколько часов.

По предварительным данным, причиной взрыва могло стать грубое нарушение техники безопасности при обращении с опасными веществами в условиях производства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Больше новостей Радио Свобода:

Встреча Трампа и Путина
Embed
Встреча Трампа и Путина

No media source currently available

0:00 0:24:08 0:00

Встреча Трампа и Путина

Взрывы в Сызрани и Курске


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG