Число погибших в результате взрыва на заводе в Копейске выросло до 12

Число погибших в результате взрыва на заводе в городе Копейск Челябинской области выросло до 12, сообщил глава региона Алексей Текслер.

По его словам, "уточняется местонахождение еще 10 сотрудников предприятия". МЧС продолжает поисковые работы на месте происшествия.

Ранее стало известно, что в результате взрыва пострадали 19 человек, из них пять госпитализированы в тяжелом состоянии. Власти области объявили 24 октября днем траура.

Взрыв произошёл на заводе "Пластмасс" вечером 22 октября. На предприятии, помимо прочего, производят взрывчатые вещества. Власти заявили, что случившееся не было связано с атакой украинских беспилотников. Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.