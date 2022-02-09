Число политзаключённых в списке "Мемориала" достигло 1 000 человек

Число политзаключённых в списке правозащитного центра "Мемориал" достигло тысячи человек, сообщается на сайте организации.

Отмечается, что список ведётся с 2009 года. "Мемориал" вносит в него людей, обстоятельства дел которых, "с одной стороны, соответствуют международным критериям, изложенным в "Руководстве по определению понятия "политический заключённый"" (это руководство было разработано группой правозащитников из стран Восточной Европы), а с другой стороны, за признание которых политзаключёнными проголосовало большинство членов Cовета "Мемориала".

В частности среди тех, кто попал в список - обвиняемые и осуждённые по уголовным делам против ЮКОСа, Свидетелей Иеговы, группы Pussy Riot, штабов Алексея Навального, крымских татар, а также так называемых "экстремистских" сообществ "Сеть", "Новое величие" и "Артподготовка". Максимальные сроки, которые отбывают политзаключённые из перечня "Мемориала" - пожизненные, минимальный - 4 месяца.

Один из ведущих сотрудников "Мемориала" Сергей Давидис подчёркивает, что "реальное количество политзаключённых за период с 2009 года существенно больше" и "далеко не все люди попадают в список правозащитного центра".

Российские власти признали "Мемориал" "иностранным агентом". Организация не согласна с этим решением и оспаривает его в судебном порядке.