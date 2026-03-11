Число пострадавших при ракетном ударе по Брянску достигло 42

Число пострадавших при ударе по заводу микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске достигло 42, погибли шесть человек. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По словам Богомаза, 27 человек доставлены в больницу, среди них несовершеннолетний. "Принято решение девять пациентов, состояние которых оценивается как тяжёлое и крайне тяжёлое, транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры", – написал губернатор. 11 марта в Брянской области объявлено днем траура.

ВСУ ударили по заводу "Кремний Эл" ракетами Storm Shadow вечером 10 марта. Украинский мониторинговый канал Supernova+ писал, что после удара по заводу произошла "детонация боеприпасов". Одна из ракет попала в главное административное здание завода, где находились сотрудники, другая в производственные цеха. По данным ASTRA, под удар также попал Брянский техникум управления и бизнеса – он находится рядом с предприятием.

Богомаз сообщил, что пожар потушили поздно ночью 10 марта.

Украина ранее подтвердила удар по брянскому предприятию.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответ России на удар по Брянску определят российские военные.

"Кремний Эл" – один из крупнейших российских производителей микроэлектроники. Большинство продукции завод делает по заказу Минобороны России, в том числе детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".



