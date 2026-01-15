Ссылки для упрощенного доступа

Число пострадавших при взрыве в центре подготовки МВД в Коми выросло до 18

Здание центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, Россия, 15 января 2026 года
Число пострадавших при взрыве светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре выросло до 18, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Пострадавших доставили больницы. По словам Кузнецова, состояние четверых оценивается как крайне тяжелое, еще пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел днем 15 января. В МВД республики заявили о "возгорании крыши" во время проведения учебных занятий с личным составом, в управлении Следственного комитета по Коми – "о хлопке" в одном из помещений центра.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Бои у Покровска и Константиновки
Бои у Покровска и Константиновки

