Число пострадавших при взрыве светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре выросло до 18, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Пострадавших доставили больницы. По словам Кузнецова, состояние четверых оценивается как крайне тяжелое, еще пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел днем 15 января. В МВД республики заявили о "возгорании крыши" во время проведения учебных занятий с личным составом, в управлении Следственного комитета по Коми – "о хлопке" в одном из помещений центра.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.