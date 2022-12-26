Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Число просителей убежища в ЕС в 2022 году выросло более чем на 50%

Число просителей убежища в странах Евросоюза в 2022 году выросло более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом. Об этом рассказала директор Европейского агентства по убежищу EUAA Нина Грегори. По её словам, за первые 10 месяцев 2022 года Евросоюз получил почти 800 тысяч прошений о предоставлении убежища, что на 54% больше, чем в прошлом году.

В это число не входят граждане Украины, переезжающие в страны ЕС после начала российского военного вторжения. Им предоставляется не политическое убежище, а статус временной защиты, и в статистику по беженцам они не попадают. Список просителей убежища на конец ноября по-прежнему возглавляли Сирия, Афганистан и Турция.

Грегори не уточнила, сколько граждан России в этом году подали прошения о предоставлении им политического убежища. Евросоюз ранее объявил о возможности предоставлять россиянам, подвергающимся на родине преследованиям, не статус политических беженцев, а так называемые гуманитарные визы. Статистика по ним будет подведена в начале следующего года.

По словам чиновницы, число просителей убежища в этом году возросло, но всё равно не достигает цифр 2015-2016 годов, когда за убежищем в ЕС обратились более 1,3 миллиона соискателей, большинство из которых спасались от последствий гражданской войны в Сирии.

Большинство просителей убежища подают прошения в Германии - на ноябрь текущего года их было 190 тысяч, что на 43% больше, чем в прошлом году. На втором месте - Франция. Самая "нежелательная" для беженцев страна ЕС - Венгрия.

Грегори подчеркнула, что в обозримом будущем число просителей убежища будет продолжать расти. "Нестабильность и угрозы безопасности людей - особенность мира, в котором мы живем. К сожалению, они не временные," - сказала она.

  • С начала военного вторжения России в Украину временную защиту в странах Евросоюза получили около 4,7 миллионов граждан Украины. Им предоставляется вид на жительство, социальная помощь и разрешение на трудоустройство.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG