Число просителей убежища в ЕС в 2022 году выросло более чем на 50%

Число просителей убежища в странах Евросоюза в 2022 году выросло более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом. Об этом рассказала директор Европейского агентства по убежищу EUAA Нина Грегори. По её словам, за первые 10 месяцев 2022 года Евросоюз получил почти 800 тысяч прошений о предоставлении убежища, что на 54% больше, чем в прошлом году.

В это число не входят граждане Украины, переезжающие в страны ЕС после начала российского военного вторжения. Им предоставляется не политическое убежище, а статус временной защиты, и в статистику по беженцам они не попадают. Список просителей убежища на конец ноября по-прежнему возглавляли Сирия, Афганистан и Турция.

Грегори не уточнила, сколько граждан России в этом году подали прошения о предоставлении им политического убежища. Евросоюз ранее объявил о возможности предоставлять россиянам, подвергающимся на родине преследованиям, не статус политических беженцев, а так называемые гуманитарные визы. Статистика по ним будет подведена в начале следующего года.

По словам чиновницы, число просителей убежища в этом году возросло, но всё равно не достигает цифр 2015-2016 годов, когда за убежищем в ЕС обратились более 1,3 миллиона соискателей, большинство из которых спасались от последствий гражданской войны в Сирии.

Большинство просителей убежища подают прошения в Германии - на ноябрь текущего года их было 190 тысяч, что на 43% больше, чем в прошлом году. На втором месте - Франция. Самая "нежелательная" для беженцев страна ЕС - Венгрия.

Грегори подчеркнула, что в обозримом будущем число просителей убежища будет продолжать расти. "Нестабильность и угрозы безопасности людей - особенность мира, в котором мы живем. К сожалению, они не временные," - сказала она.