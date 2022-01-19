Число противников уроков религии в школах увеличилось в России на треть 

За последние шесть лет число противников преподавания основ религии в школах увеличилось в России на треть, следует из результатов социологического опроса, проведённого "Левада-центром".

Если в феврале 2016 года только 19% опрошенных россиян считали, что религии не должно быть в школе, то сейчас таких - 31%.

Кроме того, почти каждый третий россиянин выступает против нынешнего уровня влияния церкви на государственную политику. При этом половина россиян всё же говорят о себе как о религиозных людях.

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В 2016 году негосударственный аналитический центр Юрия Левады, или "Левада-центр", который регулярно проводит социологические и маркетинговые исследования, был признан российскими властями "иностранным агентом". В организации с этим не согласны. Неоднократно отмечалось, что результаты опросов "Левада-центра" сильно разнятся с итогами опросов государственных социологических служб.