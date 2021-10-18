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Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 8 миллионов

В России пятый день подряд фиксируется максимум новых заражений COVID-19 за сутки с начала пандемии. 18 октября было выявлено 34 325 новых заболевших, 998 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция нового типа, умерли. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Новые случаи заражения выявлены во всех 85 регионах России, включая аннексированный Крым. Больше всего в Москве - 6 823. Это максимум с начала июля.

С сегодняшнего дня в Москве открылось еще 30 пунктов для бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19, в том числе на семи транспортно-пересадочных узлах. Теперь их общее количество возросло до 50 точек.

В Москве также продолжается эксперимент по экспресс-тестированию школьников на COVID-19, несмотря на жалобы родителей. Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову отправили порядка 300 жалоб, движение "Объединение родителей" обратилось также в ФСБ. Родители ссылаются на то, что по закону проведение экспресс-тестов считается медицинским вмешательством и может проходить только с согласия граждан.


МИД России отменил введенный из-за пандемии запрет на въезд в Россию близких родственников иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале консульского департамента ведомства.

Для прибывающих из стран, с которыми у России заключено соглашение о безвизовом въезде, достаточно предъявить копию документа, подтверждающего степень родства.

В остальных случаях иностранцам, постоянно проживающим в России, необходимо оформить приглашение для родственников, на основании которого они смогут получить российские визы.

В марте 2020 года Россия на несколько месяцев закрыла границы из-за пандемии коронавирусной инфекции. Сейчас ограничения постепенно отменяют. При соблюдении определенных условий в страну могут въехать граждане государств, с которыми установлено прямое воздушное сообщение. Например, разрешен въезд туристических групп из Китая.

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