Число сотрудников посольства РФ в КНДР увеличилось в два раза

В посольство России в Пхеньян 7 сентября прибыли 20 новых сотрудников - дипломатов и технических работников. Об этом сообщила российская дипмиссия в КНДР, сообщение цитирует "Интерфакс".

Как указывают в посольстве, с 2019 года число сотрудников посольства только сокращалось. Из-за жёстких ограничений, введённых в связи с пандемией COVID-19, новых сотрудников в Пхеньян направить не могли. Часть дипперсонала и члены их семей после начала пандемии и закрытия границ в 2020 году выехали из страны в Россию по железной дороге, причём пограничный мост им пришлось преодолевать на ручной дрезине.

В последний год в посольстве оставалось 18 человек, утверждают в дипмиссии. Теперь численность персонала возросла более чем в два раза. "Добро пожаловать в Пхеньян! Впереди большая работа, страна ставит перед нами новые задачи", - говорится в сообщении посольства.

Северная Корея - одна из немногих стран мира, открыто поддержавших Россию в войне против Украины. На днях The New York Times со ссылкой на источники выступила с утверждением, что в сентябре в Россию с визитом приедет северокорейский лидер Ким Чен Ын, и обсуждаться будут в том числе поставки оружия и боеприпасов из КНДР в Россию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил накануне, что в Кремле нет информации о визите, но прямо не опроверг его возможность.

Ряд европейских стран в последние годы высылал российских дипломатов, а некоторые из них ограничили численность российского дипперсонала. Москва прибегала к подобным шагам в отношении дипломатов из стран Запада.