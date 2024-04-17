Число военных, осуждённых в РФ за убийство, выросло в 9 раз

В России количество приговоров, вынесенных военнослужащим за убийства в 2023 году выросло в девять раз по сравнению с предыдущим годом. К таким выводам пришли "Важные истории", анализируя статистику cудебного департамента при Верховном суде России.

В 2022 только 13 военнослужащих осудили по статье 105 УК России (убийство), а в 2023 - уже 116 человек. Возросло и количество приговоров по преступлениям, связанным с сексуализированным насилием. В 2023 году осужденных за такие преступления стало на 8,2% больше, чем в предыдущем году.

Число осуждённых по делам о госизмене в прошлом году достигло максимума за девять лет, в 2023 году по этой статье было вынесено 39 обвинительных приговоров. Это в 2,5 раза больше, чем в 2022 году.

"Важные истории" также отмечают рост количества административных дел, заведенных по статье о "пропаганде нетрадиционных отношений и смены пола" (так называемая пропаганда ЛГБТ) в девять раз - с 22 в 2022 году до 198 в 2023. Это может быть связано с тем, что статью ужесточили, под неё теперь подпадает "пропаганда" не только в отношении детей, но и взрослых.

Правозащитники фиксируют рост насильственных преступлений во время и после боевых действий, которые ведет страна. В США происходил всплеск домашего насилия после военных действий в Ираке в 2001 году, в СССР, по некоторым данным, количество преступлений после вывода советских войск из Афганистана увеличилось почти вдвое. Вторжение России в Украину в 2022 году правозащитники также связывают с ростом насилия, в том числе из-за освобождения заключённых для службы в рядах армии, а также развития в обществе культа силы.