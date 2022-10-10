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Число жертв массированного удара по Украине превысило 10

Взрыв во Львове

В результате массированного российского ракетного удара по городам Украины в понедельник погибли, по последним данным властей, 11 человек - из них 6 в Киеве и 4 в городе Днепр. Данные, которые приводят Национальная полиция и служба по чрезвычайным ситуациям, могут быть не полными. Число пострадавших, по всей видимости, превысило 100 - только в Киеве их более 50, в Днепре около 20.

Удары были нанесены и по другим крупным городам, таким как Харьков, Львов, Кривой Рог. Главной целью, судя по всему, были объекты энергетической инфраструктуры. В нескольких областях Украины до сих пор отсутствует электроснабжение или отмечаются перебои с ним, есть также перебои с водой.

Так, во Львове по состоянию на 15.00 мск 90 процентов территории города оставалось без электричества, не ходили трамваи и троллейбусы. В городе также отсутствует горячее водоснабжение, холодная вода подаётся через резервные источники.

Власти призвали украинцев ограничить вечером, с 17 до 23 часов, потребление электроэнергии, чтобы не допустить веерных отключений электричества.

По данным Генштаба Вооружённых сил Украины, по территории страны было выпущено 84 крылатые ракеты и 24 беспилотника, около половины удалось сбить. Минобороны России сообщило о поражении всех целей.

Украинские власти не сообщают о том, какие именно объекты были поражены, отмечая, что часть из них относится к критической инфраструктуре. Несколько ракет, судя по опубликованным в Сети видео, поразили сугубо гражданские объекты, в том числе детскую площадку и пешеходный мост в Киеве. Российский прокремлёвский телеграм-канал "Рыбарь" публикует предполагаемый список целей, поражённых в Киеве, среди них, как утверждается, 4 из 6 городских ТЭЦ.

Атака была крупнейшей с начала российского вторжения 24 февраля и затронула почти всю территорию страны. Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности обвинил Украину в подготовке и совершении терактов на территории России, в частности подрыве Крымского моста, и назвал ракетный удар ответным. О решениях, принятых на Совбезе, не сообщалось.

Поддерживающие Украину в войне против России страны Запада осудили массированный ракетный удар.

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