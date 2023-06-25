Число жертв ракетного удара по Киеву достигло пяти

Число жертв нанесённого в ночь на 24 июня российского удара по Киеву достигло пяти. В жилом доме, в который попали обломки российской ракеты, под завалами спасатели обнаружили тела ещё двух человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Ранее сообщалось о трёх погибших.

Повреждения в результате атаки получил 25-этажный жилой дом в Соломенском районе столицы Украины.

По данным украинских властей, в ночь на 24 июня российские военные выпустили ракеты Х-101/555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Утверждается, что около 20 ракет были сбиты в районе Киева.

В ночь на воскресенье 25 июня массированного ракетного удара по Украине не было, однако обстрелы ряда областей продолжались. Власти Херсона утром в воскресенье сообщили об обстреле жилых кварталов. В городе погиб один мирный житель. "Один из снарядов разорвался прямо посреди комнаты" - сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.