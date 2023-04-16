Число жертв ракетного удара по Славянску достигло 15

В городе Славянск Донецкой области завершён разбор завалов пятиэтажного жилого дома после российского ракетного обстрела 14 апреля. По окончательным данным, погибли 15 человек. Тела 10 из них, в том числе двухлетнего мальчика, были извлечены из-под завалов в ходе поисково-спасательной операции.

Как сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко, спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 5 человек, в том числе 14-летнюю девочку. Всего, по уточнённым данным, ранения получили 24 человека.

Ракетный удар по Славянску, который находится примерно в 30 километрах к западу от линии фронта, был нанесён 14 апреля. По словам Кириленко, город обстреляли ракетами С-300. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 15 апреля заявил, что в результате удара были повреждены более 50 жилых домов, в том числе около 30 многоквартирных.

Российские военные обстрел жилого района не комментировали. В субботней сводке российского Минобороны утверждается, что в районе Славянска был уничтожен склад горюче-смазочных материалов ВСУ.