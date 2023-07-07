Число жертв российского удара по Львову возросло до десяти

Число погибших во Львове в результате российского ракетного удара прошлой ночью выросло до десяти. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. По последним данным, были ранены 42 человека, среди них трое детей.

Поисково-спасательная операция, продолжавшаяся почти сутки, завершена, написал он в телеграме.

В результате удара российскими крылатыми ракетами по Львову в ночь на четверг были полностью разрушены два верхних этажа тр`х подъездов многоквартирного жилого дома, школа и офисный комплекс.

Мэр Андрей Садовый назвал удар "крупнейшей атакой" на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что по Львову ударили около часа ночи в четверг крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Чёрного моря - с надводных носителей и подлодок. Семь из десяти ракет, согласно этим данным, удалось уничтожить. Остальные три "попали по гражданским объектам".

Российское министерство обороны удар по Львову напрямую не комментировало. При этом ведомство заявило, что ночью военные нанесли "сосредоточенный удар" оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и "иностранных наемников". Где находились эти цели, не уточняется.

В Днепропетровской области в результате налёта дронов-камикадзе в ночь на пятницу погибли два человека, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. Над областью были сбиты шесть беспилотников, обломки одного из них упали на автомобиль, двигавшийся по трассе. Погибли двое мужчин, написал Лысак.

Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении 12 из 18 дронов-камикадзе "Шахед", запущенных российской армией. Куда попали ещё шесть дронов, украинские военные не сообщают. Оперативно проверить информацию воюющих сторон затруднительно.

Москва не раз отрицала обвинения в намеренных атаках на гражданскую инфраструктуру в Украине, утверждая, что российская армия подвергает ударам лишь военные цели.