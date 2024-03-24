Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" возросло до 137

Число погибших в результате теракта 22 марта в подмосковном "Крокус Сити Холле" возросло до 137. Среди них трое детей. Ранее сообщалось о 133 погибших. Опознаны 62 тела, для идентификации проводятся генетические экспертизы. Об этом сообщает Следственный комитет.

В Москве на опознания начали приглашать родственников жертв теракта.

Следователи сообщили, что при осмотре здания "Крокуса" следов минирования не обнаружили. Найдены четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов, два автомата Калашникова и около 30 магазинов к ним.

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