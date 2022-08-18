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Число жертв удара по харьковскому общежитию увеличилось до 17 

Число жертв ракетного удара по общежитию в Салтовском районе Харькова увеличилось до 17 человек, ещё 42 человека ранены, сообщил в четверг вечером глава харьковской обладминистрации Олег Синегубов.

Также стало известно, что среди погибших в результате массированного удара по Харькову - мать украинской легкоатлетки, чемпионки Европы по прыжкам в высоту среди юниоров Екатерины Табашник. "Русский мир забрал жизнь моей мамочки. Освободил меня от дома и всей моей жизни. Как же я вас ненавижу", - написала Табашник в своём инстаграме. .

Вечером 17 августа Салтовский район Харькова подвергся обстрелу, ракеты упали рядом с жилыми многоэтажными домами, начался сильный пожар. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в одном из обстрелянных зданий находилось общежитие. Власти Харькова сообщили, что в нём в частности жили люди с нарушением слуха, которые не имели шансов на спасение, так как не слышали тревоги.

Министерство обороны России в свою очередь заявило, что удары по Харькову были нанесены "высокоточным оружием", а целью был "пункт временного базирования иностранных наемников".

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