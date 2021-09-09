Число жертв взрыва газа в жилом доме в Ногинске достигло пяти

В подмосковном Ногинске в ночь на четверг спасатели обнаружили под завалами тело пятого погибшего в результате вчерашнего взрыва газа в жилом девятиэтажном доме. Об этом сообщает региональная служба МЧС.

Утром в среду, когда уже были найдены тела двух погибших, власти сообщили, что ещё пятеро жильцов дома не выходили на связь. К вечеру спасатели достали из-под завалов тела двоих погибших, включая девушку-подростка. 17 человек получили различные травмы.

МЧС продолжает работать на месте трагедии.

Основная версия взрыва - утечка бытового газа. Обрушилась стена от второго до четвертого этажа.

В связи с происшествием власти Ногинска объявили трёхдневный траур , отменив празднование Дня города.