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Число жертв взрыва в Новосибирске превысило 10. Задержаны 2 человека

Число жертв взрыва в жилом доме в Новосибирске превысило 10. По данным ТАСС на 19.30 мск, погибли 12 человек, среди них двухлетний ребёнок. 11 пострадавших госпитализированы. Несколько человек, - предположительно, трое - остаются под завалами.

Утром 9 февраля в пятиэтажном панельном доме, как сообщается, взорвался газ, из-за чего обрушился один из четырёх подъездов. Начался пожар.

В области объявлен траур. Эвакуированных жителей дома разместили в школе. Весь дом, по словам властей, позже будет переселен в одну из новостроек в рамках программы по расселению ветхого жилья.

Как сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на Следственный комитет, по делу о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске задержали двоих жителей Омской области. Им вменяют оказание услуг, не соответствующих безопасности. По данным следствия, они занимались техническим обслуживанием газовых плит в доме, представляясь сотрудниками "Межрегионгаз Сервиса". Из-за утечки газа произошел взрыв, уточнили в ведомстве.

  • Ранее на этой неделе взрыв газа произошел в пятиэтажке в городе Ефремов в Тульской области. В результате взрыва погибли 8 человек.

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