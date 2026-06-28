Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400

Число погибших в результате двух сильных землетрясений, которые произошли в Венесуэле в ночь на 25 июня, выросло до 1430. Еще 3238 человек получили ранения. По данным The Guardian, по меньшей мере 68 900 человек числятся пропавшими без вести по заявлениям их родственников.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила в субботу вечером, что 24 страны направили более 2700 спасателей для участия в поисковых операциях.

Как отмечает CNN, с момента катастрофы прошло уже более 72 часов – этот период считается критически важным для поиска выживших под завалами. После истечения этого срока шансы на выживание без источника воды резко уменьшаются.

Ранее директор Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по странам Америки Лойс Пейс рассказала телеканалу, что частые повторные толчки затрудняют спасательные работы.

По словам венесуэльского чиновника, с которым поговорил CNN, после двух крупных землетрясений произошло по меньшей мере 430 афтершоков.

ООН оценила ущерб от землетрясений в 6,7 миллиарда долларов, что эквивалентно 6% ВВП Венесуэлы.