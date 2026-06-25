Число жертв землетрясений в Венесуэле приближается к 200

Число погибших в результате двух мощных землетрясений 24 июня в Венесуэле приближается к 200. По последним официальным данным, больше полутора тысячи человек госпитализированы, свыше 150 числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

По оценке Геологической службы США (USGS), окончательное число жертв может значительно возрасти.

К вечеру 25 июня в страну начала поступать международная помощь. Швейцария объявила об отправке спасательной миссии, в состав которой вошли 80 специалистов, восемь поисковых собак и 18 тонн оборудования для разбора завалов.

Пентагон заявил о готовности при необходимости оказать Венесуэле логистическую поддержку, предоставить авиацию и другие оперативные возможности.

Гуманитарная организация Oxfam предупредила, что катастрофа может резко ухудшить ситуацию в стране, где еще до землетрясений почти восемь миллионов человек нуждались в гуманитарной помощи.

О готовности направить помощь также сообщили Канада и Мексика. Мексиканские власти отправляют в Венесуэлу военных спасателей и медицинские бригады.

Очевидцы из города Катия-ла-Мар рассказали о вертикальном обрушении нескольких жилых зданий, серьезных повреждениях дорог, перебоях с электроснабжением и тысячах людей, вынужденных провести ночь на улице.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли с интервалом меньше минуты. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра и районе Каракаса.

Эпицентр находился примерно в 160 километрах от Каракаса. После катастрофы исполняющая обязанности президента Делси Родригес ввела в стране режим чрезвычайного положения.

По данным CNN, землетрясение 24 июня стало крупнейшим в Венесуэле с 1900 года.