Суд в Чите оштрафовал на 800 тысяч рублей компанию ООО "Грамота", которой принадлежит сеть книжных магазинов "Читай-город", по протоколу о "пропаганде ЛГБТ". Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на источник. В пресс-службе суда изданию также подтвердили эту информацию.

Утверждается, что поводом для составления протокола стали четыре книги, которые были в продаже в одном из магазинов сети в Чите. Ранее издание "Постньюс" писало, что после составления протокола в нескольких регионах из продажи были изъяты книги "Медвежий угол" и "Мы против вас" Фредрика Бакмана, "Незримые фурии сердца" Джона Бойна и "Левая рука тьмы" Урсулы Ле Гуин.