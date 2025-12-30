Ссылки для упрощенного доступа

Суд в Чите оштрафовал на 800 тысяч рублей компанию ООО "Грамота", которой принадлежит сеть книжных магазинов "Читай-город", по протоколу о "пропаганде ЛГБТ". Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на источник. В пресс-службе суда изданию также подтвердили эту информацию.

Утверждается, что поводом для составления протокола стали четыре книги, которые были в продаже в одном из магазинов сети в Чите. Ранее издание "Постньюс" писало, что после составления протокола в нескольких регионах из продажи были изъяты книги "Медвежий угол" и "Мы против вас" Фредрика Бакмана, "Незримые фурии сердца" Джона Бойна и "Левая рука тьмы" Урсулы Ле Гуин.

  • Ранее в декабре полицейские пришли в книжные сети "Азбука" и "Читай-город" в Нальчике, Ульяновске и Чите с требованием снять с продажи роман Урсулы Ле Гуин. Как писали "Ведомости", основанием для проверок стали материалы ФСБ России, включая экспертные заключения о незаконности произведения. Роман "Левая рука тьмы", который вышел в 1969 году, был удостоен высших премий в области фантастики – "Хьюго" и "Небьюла".
