Читинскую школьницу отправили в СИЗО за граффити

Суд в Чите ужесточил меру пресечения 17-летней школьнице Любови Лизуновой, которую преследуют за граффити "Смерть режиму", с домашнего ареста на содержание в СИЗО. Об этом сообщил омский студент Александр Снежков, второй обвиняемый по этому делу, в письме активистке Анастасии Шевченко.

"Любу тоже арестовали. Будет заканчивать 10 класс в СИЗО", – написал Снежков, который находится в следственном изоляторе в Омске с января 2023 года. С чем связано изменение меры пресечения, не известно.



По версии следствия, Снежков и Лизунова в октябре 2022 года нарисовали в гаражном кооперативе в Чите граффити "Смерть режиму". Всего им вменяют три статьи Уголовного кодекса: призывы к осуществлению террористической деятельности и к экстремизму, а также вандализм по мотиву политической ненависти, сообщает "Настоящее Время".

Непосредственным поводом для преследования Снежкова и Лизуновой стало граффити, однако в материалах дела сотрудники ФСБ цитируют телеграм-каналы "Шугань-25" и 75zlo, которые, по их мнению, администрировали подозреваемые. В этих каналах в частности в положительном ключе упоминались поджоги военкоматов и диверсии на железной дороге, а также протесты против войны в Украине, пишет Сибирь.Реалии.

Сотрудники ФСБ задержали Снежкова и Лизунову 31 октября 2022 года в Чите. После этого подозреваемые находились под подпиской о невыезде. 10 декабря 2022 года Росфинмониторинг внёс их в реестр лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности. В январе 2023 года стало известно о том, что Александр Снежков находится в СИЗО Омска.