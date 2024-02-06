Член-корреспондент РАН Сергей Абрамов признан вменяемым

Ярославская психиатрическая больница признала вменяемым члена-корреспондента РАН, специалиста по суперкомпьютерам Сергея Абрамова. Об этом пишет "Коммерсантъ-Ярославль". Учёного обвиняют по статье о финансировании экстремистской организации, предположительно, Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

В ноябре прошлого года суд отправил Абрамова на принудительную психиатрическую экспертизу по ходатайству следствия. Экспертиза проходила в декабре в Ярославской областной психиатрической больнице и длилась 12 дней. По словам учёного, эксперты признали его вменяемым и не требующим принудительного лечения. Они также составили его психологический портрет, в котором есть такие характеристики: "доброжелательный, с эмпатией, конформист, избегает конфликтов", - рассказал Абрамов изданию.

Сергей Абрамов почти 19 лет возглавлял Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук и был научным руководителем от России программ по разработке суперкомпьютеров по совместному проекту Москвы и Минска. Несколько из разработанных под его руководством систем входили в список 500 мощнейших суперкомпьютеров мира. В 2015 году он стал лауреатом премии Лебедева РАН за выдающиеся работы в области разработок вычислительных систем.

Абрамов попал в поле зрения правоохранительных органов прошлой весной. 10 апреля у учёного прошел обыск, после чего он провёл более суток в СИЗО и затем был помещён под домашний арест. Сейчас Сергей Абрамов на свободе.

Обстоятельства дела следствие не раскрывает. Утверждается, что Абрамов перевёл деньги одной из запрещенных в России организаций. В финансировании какой именно организации обвиняют учёного – неизвестно, однако его имя появлялось в одном из публиковавшихся в сети списке сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Эта организация была признана российскими судами экстремистской и запрещена в 2021 году.

По вменённой статье Абрамову грозит до 8 лет тюрьмы. Вину 66-летний учёный не признаёт. Он считает, что его уголовное дело – это удар по суперкомпьютерной отрасли России, а также свидетельство "огромной системной ошибки" в управлении страной.